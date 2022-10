Corea del Nord lancia missile balistico che sorvola il Giappone

Roma, 4 ott. (askanews) – La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico a medio raggio che ha sorvolato i cieli del Giappone per poi finire nel Pacifico e ha chiesto al governo giapponese di allertare le persone sull’isola di Hokkaido e di sospendere temporaneamente il traffico ferroviario. Le autorità di Tokyo hanno invitato i cittadini a cercare un riparo nei rifugi sotterranei. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida: “Questo è un atto di violenza dopo i recenti e ripetuti lanci di missili balistici.

Lo condanniamo fermamente” ha detto.

Il governo giapponese ha convocato una riunione del suo Consiglio di sicurezza nazionale.

L’allarme è scattato anche nella Corea del Sud, dove le autorità militari avevano dichiarato di aver rilevato il lancio di un missile non meglio identificato dalla Corea del Nord in direzione del Giappone. Anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha espresso la sua “ferma condanna” per “il tentativo deliberato della Corea del Nord di mettere a repentaglio la sicurezza nella regione lanciando un missile balistico sul Giappone”.

In un messaggio su Twitter, ha definito il lancio “un’aggressione ingiustificata e una palese violazione del diritto internazionale”. “L’Ue è solidale con il Giappone e la Corea del Sud”, ha aggiunto Michel.