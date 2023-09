Quella di oggi, mercoledì 13 settembre, è certamente una data importante per la Corea del Nord, soprattutto a causa dell’incontro che si sta tenendo in Russia tra Vladimir Putin e Kim Jong Un. E proprio nelle prime ore di questa mattina, quando l’incontro stava per avere luogo, i nordcoreani hanno voluto lanciare una nuova provocazione.

Corea del Nord, lanciati due missili nel Mar del Giappone all’inizio dell’incontro tra Kim e Putin

Due missili balistici sono stati lanciati dalla Corea del Nord verso il Mar del Giappone nelle prime ore della mattinata di oggi. Si tratterebbe di una nuova provocazione targata Pyongyang dopo il lancio dei missili a corto raggio che era avvenuto lo scorso 30 agosto. I capi di stato di Seul hanno confermato quanto successo senza fornire ulteriori dettagli, mentre la guardia costiera giapponese diramava un’allerta per tutta la zona. Va comunque sottolineato che nessun danno è stato recato a navi o arei e che nessuno dei due missili balistici lanciati dalla Corea del Nord è effettivamente atterrato nella Zona economica esclusiva del Giappone.

L’incontro tra Putin e Kim

Nel frattempo, come si riferiva nelle righe precedenti, è andato in scena il primo incontro di giornata tra Vladimir Putin e Kim Jong Un. Il presidente nordoreano è arrivato ieri su suolo russo con il suo treno blindato e ha avuto modo di parlare faccia a faccia con il leader del Cremlino. All’inizio del breve colloquio i due si sono scambiati una stretta di mano e Kim ha dichiarato di essere sicuro che quanto accadrà oggi in Russia segnerà il raggiungimento di un nuovo livello di relazioni tra i due Paesi.