Corea del Sud, in fiamme l'antico tempio di Gounsa a Uiseong

Corea del Sud, in fiamme l'antico tempio di Gounsa a Uiseong

Roma, 26 mar. (askanews) – Le immagini dell’antico tempio di Gounsa a Uiseong, in Corea del Sud, gravemente danneggiato dagli incendi che stanno devastando il Paese.

La maggior parte degli edifici del complesso, che ha più di mille anni, sono stati distrutti dalle fiamme, mentre i vigili del fuoco continuano a lavorare. La struttura principale però è rimasta in gran parte intatta e i suoi tesori erano stati portati via per sicurezza.

Gounsa, ovvero “Nuviola solitaria” è un santuario risalente al 681 d.C., durante la dinastia Silla (57 a.C.-935 d.C.).

Almeno 18 persone sono morte nei diversi roghi scoppiati negli ultimi giorni nella regione sudorientale Paese. Il bilancio si è aggravato dopo il rogo più grande che ha colpito diversi villaggi.

È scattato l’allarme quando si è capito che era a rischio Hahoe, sito ad Andong dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO, molto amato dai turisti. Sono state mobilitate tutte le risorse disponibili per proteggerlo dalla distruzione.