Corea del Sud, no a violenza e odio dopo accoltellato di Lee Jae-myung

Seul, 3 gen. (askanews) – Il leader del partito di opposizione sudcoreano Hong Ihk-pyo legge una dichiarazione alla stampa dopo una riunione di emergenza in risposta all’attacco al suo ex candidato presidenziale, Lee Jae-myung, che è stato pugnalato al collo durante una visita a un nuovo aeroporto. Un deputato del suo partito ha detto che è scampato alla morte e rimane in gravi condizioni. “Ci opponiamo a tutte le forme di violenza e odio che minacciano la democrazia e scoraggiano le libere attività politiche. Condanniamo fermamente gli atti di terrorismo che prendono di mira i politici e speriamo che il deputato Lee Jae-myung si riprenda rapidamente e tragga vantaggio da ‘una pacificazione” ha detto Hong Ihk-pyo.