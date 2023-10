In Corea del Sud un uomo è andato in arresto cardiaco per aver mangiato una specialità locale a base di polpo

Un uomo di 82 anni è morto per un attacco cardiaco dopo essersi strozzato con un piatto di polpo vivo servito come prelibatezza locale.

Corea del Sud: muore dopo aver mangiato un polpo crudo

L’incidente è avvenuto lunedì nella città meridionale di Gwanju. Intorno alle 11:30 le autorità hanno ricevuto una segnalazione per un san-nakji bloccato nella gola di un uomo. Salato, appiccicoso e gommoso, il san-nakji si traduce letteralmente in “polpo vivo”. Secondo il dipartimento dei Vigili del fuoco, quando i primi soccorritori sono arrivati sul posto, l’uomo era già in arresto cardiaco. Hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare, ma tutti gli sforzi sono stati inutili. Il decesso è stato constatato una volta arrivati in ospedale.

La specialità coreana

Il piatto consiste in polpo crudo, che viene tagliato a pezzetti e servito tradizionalmente irrorato con olio di sesamo. La cruenta peculiarità consiste nel fatto che venga presentato al commensale con i tentacoli ancora in movimento. Proprio per questo il san-nakji rappresenta un rischio per la sicurezza. Il consiglio è di tagliarlo in pezzi molto piccoli e di masticarlo accuratamente, prima di ingerirlo. Il piatto si era imposto all’attenzione mondiale con il film del 2003, Oldboy, in cui l’autore sudcoreano Park Chan-wook aveva mostrato il protagonista Choi Min-sik consumare un intero polpo vivo in un sushi bar.

I precedenti

L’incidente che ha coinvolto l’82enne non è l’unico caso di morte per asfissia dovuta al consumo di san-nakji.

Tra il 2007 e il 2012, almeno tre persone sono morte per aver mangiato il polpo vivo. I dati sono stati raccolti dal Seoul Metropolitan Fire and Disaster Headquarters. Il caso più scioccante passò agli onori della cronaca come “omicidio del polpo”. Un uomo sudcoreano venne condannato all’ergastolo per aver presumibilmente ucciso la sua ragazza, sostenendo che fosse morta per aver consumato il san-nakji.