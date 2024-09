Corepla e Ferrarelle insieme al Talk di Faenza

Faenza, 23 set. (askanews) - Una collaborazione per promuovere l'importanza del riciclo delle bottiglie in PET: Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica e Ferrarelle Società Benefit, si sono presentate insieme alla sesta edizione di Talk...

Faenza, 23 set. (askanews) – Una collaborazione per promuovere l’importanza del riciclo delle bottiglie in PET: Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica e Ferrarelle Società Benefit, si sono presentate insieme alla sesta edizione di Talk Faenza, l’evento di informazione organizzato da Il Post per discutere dei temi di attualità.

Nelle tre giornate, da venerdì 20 a domenica 22 settembre, in cui giornalisti, scrittori e personalità del mondo della cultura si sono alternati con dialoghi e occasioni di confronto, Corepla, al fianco di Ferrarelle, era presente con l’ecocompattatore RECOPET. Un progetto innovativo il cui obiettivo è quello di trasformare le bottiglie in PET usate in nuove bottiglie, con significativi risultati in termini di impatto ambientale, sociale ed economico.

La sinergia con Corepla è stata evidenziata da Aldo Mastellone, responsabile comunicazione corporate e affari istituzionali di Ferrarelle Società Benefit: “Oggi siamo qui ai Talk de Il Post, insieme a Corepla, per poter raccontare qualcosa in più sulla plastica. A modo nostro, come Il Post fa informazione trasparente e seria da tanti anni, anche noi vogliamo provare a fare educazione e sensibilizzazione sui temi della plastica, dei suoi valori e del suo riciclo”.

Finora, il Consorzio ha permesso l’installazione di 100 ecocompattatori, che raddoppieranno entro fine 2024, e il riciclo di oltre 2 milioni e mezzo di bottiglie. Lo scopo? Contribuire agli obiettivi nazionali ed europei di raccolta e avvio a riciclo, per arrivare alla percentuale di PET riciclato nelle nuove bottiglie PET di 25% entro il 2025 e di 30% entro il 2030.

A Faenza, i visitatori sono stati guidati nell’utilizzo di RECOPET e ricompensati con gadget in plastica riciclata, per evidenziare la forza dell’economia circolare e la rinascita del materiale, trasformato in nuovi oggetti.