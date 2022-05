Cori, runner investita da un’auto pirata: è in fin di vita

Una runner di 47 anni sta lottando per la vita dopo essere stata investita a Cori da un'auto il cui conducente è fuggito senza prestare soccorso.

Paura a Cori, comune in provincia di Latina, dove domenica 29 maggio 2022 si è verificato un incidente stradale in cui una runner di 47 anni è stata investita. Ricoverata all’ospedale Santa Maria Goretti mentre sono in corso le ricerche del pirata della strada che l’ha travolta, è in gravissime condizioni.

Runner investita a Cori

I fatti si sono verificati all’alba, intorno alle 6:30, in via Madonna delle Grazie. Secondo quanto ricostruito, la donna stava trascorrendo un weekend fuori porta con i familiari presso l’agriturismo “Cincinnato”. Uscita per fare una corsa come era solita fare, a poche centinaia di metri dalla struttura ricettiva è stata travolta da un’automobilista che si è poi dato alla fuga.

Un passante ha notato a bordo strada il corpo della donna immerso in una pozza di sangue e ha lanciato l’allarme ai sanitari del 118.

Intervenuti sul posto, hanno constatato la gravità delle sue condizioni e l’hanno trasferita all’ospedale Goretti di Latina dove è ricoverata nel reparto di rianimazione.

Runner investita a Cori: indagini in corso

Essendo senza documenti, la famiglia è venuta a sapere solo diverse ore dopo dell’incidente. Non vedendola rientrare, intorno alle 11 il fratello si è presentato dai Carabinieri e solo in quel momento si è scoperto che la vittima dell’incidente era la giovane romana.

Intanto sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e rintracciare la persona che l’ha investita.