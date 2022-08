Corinne Clery, forma fisica invidiabile a 72 anni: ecco il suo segreto

Corinne Clery, forma fisica invidiabile a 72 anni: qual è il suo segreto? Non è merito solo del Dna.

In attesa di tornare in tv e al cinema, Corinne Clery si sta godendo le ultime settimane di vacanza. Nonostante le 72 candeline sul groppone, l’ex concorrente del GF Vip mostra una forma fisica invidiabile: qual è il suo segreto?

Corinne Clery: forma fisica invidiabile a 72 anni

Intervistata dal settimanale Diva e Donna, Corinne Clery ha fatto un bilancio della sua vita. Dopo aver partecipato a due reality, Pechino Express e Grande Fratello Vip, è tornata alla sua professione principale, ovvero quella di attrice. E’ soddisfatta della sua carriera, così come lo è della sua forma fisica. Corinne ha 72 anni, eppure sembra ancora una ragazzina. Il segreto? Il merito non è solo del Dna.

Il segreto di Corinne Clery

Corinne ha ammesso:

“Non faccio ginnastica, non faccio diete. (…) Sono molto fortunata, è una questione di Dna, tutta la mia famiglia è così. Ogni anno vedo dei piccoli cambiamenti in me che non mi fanno impazzire, ma pazienza, uno non può rincorrere all’infinito i trent’anni, i quarant’anni…”.

La Clery, però, ha sottolineato che conduce una vita sana. Si concede al massimo due bicchieri di vino rosso a cena, non fuma, non fa uso di sostanze stupefacenti, lava sempre il viso con il sapone e non si trucca mai in modo eccessivo.

Non solo, vive in aperta campagna e, soprattutto, è felice di se stessa, sia dell’anima che del corpo.

I prossimi impegni lavorativi di Corinne Clery

Single da quattro anni, dopo aver messo fine alla storia d’amore con il giovane Angelo Costabile, Corinne ha impegni lavorativi importanti in agenda. Presto sarà protagonista del nuovo programma Nudi per la vita, in onda su Rai2, poi sarà al cinema nel film di Federico Moccia, Mamma qui comando io.

Dulcis in fundo, la Clory sarà impegnata anche con la tournée teatrale dello spettacolo Le relazioni pericolose.