Coripet: 22 mln euro da CA Italia, Unicredit e Mps con Sace per eco-compattatori

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – In arrivo 860 nuovi eco-compattatori in tutta Italia per il riciclo ad uso alimentare di bottiglie pet 'bottle to bottle': è questo l’obiettivo del finanziamento da 22 milioni di euro erogato da Crédit Agricole Italia, intervenuta in qualità di arranger, capofila e banca agente, insieme a Banca Monte dei Paschi di Siena e UniCredit, e sostenuto all’80% dalla garanzia green Sace in favore di Coripet, il consorzio senza fini di lucro di produttori, converter e riciclatori di bottiglie in pet che, con i suoi 56 consorziati, rappresenta circa il 51,4% del comparto.

"Preservare l’ambiente attraverso il riutilizzo del pet grazie alla responsabilità individuale, che in tal modo diventa protagonista e parte attiva della nostra mission", afferma Corrado Dentis, presidente Coripet. "Con questa grande operazione, che testimonia l’impegno di Sace come attuatore del Green New Deal in Italia, contribuiremo in modo concreto a un’economia più verde, più efficiente e più competitiva sostenendo l’installazione di nuovi eco-compattatori su tutto il territorio nazionale”, sottolinea Mario Bruni, responsabile Mid Corporate di Sace.

"L’attenzione alle tematiche sostenibili è un pilastro fondamentale del nostro piano strategico” , aggiunge Marco Perocchi, responsabile direzione Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia. “Con quest’accordo – dichiara Paola Garibotti regional manager Nord Ovest di UniCredit – rinnoviamo con convinzione il sostegno a una realtà senza fini di lucro che ha una mission importante per la tutela dell’ambiente".