Figlio del giornalista Vittorio Corona e di Gabriella Previtera, Fabrizio Corona ha due fratelli, Francesco e Federico. Ex marito della modella italocroata Nina Moric e padre di Carlos Maria, nel 1998 l’ex fotografo conosce Lele Mora e inizia a collaborare con lui nel mondo dello spettacolo e della moda. Nel 2001 fonda la sua agenzia fotografica (che fallirà nel 2008): è in questi anni che si guadagna il soprannome di «re dei paparazzi». Pur avendo messo il tappo alla macchinetta fotografica, Corona non riesce a stare lontano dalle notizie e proprio in questi giorni il suo nome si è inserito nell’inchiesta relativa al calcioscommesse per aver segnalato Nicola Zalewski tra i giocatori coinvolti. Non si sa ancora come finirà tra lui e il centrocampista polacco ma, in caso di contrattacco, per l’ex fotografo non sarebbe la prima querela. Ecco di seguito la lista di quelle collezionate tra il 2010 e il 2015.

Simona Ventura, Beatrice Baratto e Giuseppe Castaldo

Nel 2009 fu accusato di diffamazione dalla conduttrice televisiva Simona Ventura per una lettera pubblicata sul settimanale Chi in cui si riportavano episodi avvenuti nei dodici anni di frequentazione comune con Lele Mora. Fu assolto in primo grado nel 2011. Lo stesso anno fu querelato per truffa contrattuale dall’imprenditore Giuseppe Castaldo: il fotografo avrebbe stipulato un contratto non rispettato per la promozione di un brand di abbigliamento sportivo che prevedeva anche la presenza (pagata seimila euro) della showgirl Sara Tommasi come testimonial. Firmato il contratto, Corona fece un passo indietro sulla presenza di Tommasi, allora coinvolta nell’inchiesta sulle serate ad Arcore in compagnia di Silvio Berlusconi. Nel 2012 fu condannato in primo grado a nove mesi di reclusione dal Tribunale di Milano per aver incassato diecimila euro dalla giornalista ligure Beatrice Baratto in cambio di collaborazioni giornalistiche e ospitate in televisione.

Daniele Moschitta, Concetta Serrano e Barbara D’Urso

Nel 2011 noleggiò da Daniele Moschitta un’Audi A8 e la restituì in ritardo di quindici giorni rispetto alla data di riconsegna pattuita, con venticinque multe e senza pagare il noleggio. Nel 2018 Corona e moschetto raggiunsero un accordo: 7.300 euro come risarcimento da parte del primo per interrompere la procedura di appropriazione indebita avviata nei suoi confronti. Nel 2014 raggiunse un accordo anche con la madre di Sarah Scazzi, Concetta Serrano, che lo aveva accusato di violazione di domicilio per essersi introdotto nel 2011 nella sua abitazione con l’obiettivo di realizzare un’intervista esclusiva per alcuni settimanali. Dulcis in fundo, risale al 2013 lo scontro con la conduttrice di Domenica Live, Barbara D’Urso: la stessa affermò in diretta di avere in corso una causa con Fabrizio Corona in quanto quest’ultimo avrebbe pubblicato su un settimanale in prima pagina una foto di suo figlio mentre – a detta dell’ex fotografo – fumava uno spinello. Lo spinello si rivelò essere una normale sigaretta e dal carcere Corona scrisse una lettera di scuse alla conduttrice, letta pubblicamente dalla D’Urso in trasmissione due anni dopo.