Pochi minuti fa sono uscite le prime stime del bilancio dell’epidemia di coronavirus per la giornata di sabato 14 agosto. Secondo le previsioni nella giornata di oggi dovrebbero essere raggiunti i 6.992 nuovi contagi e i 54 decessi, con un calo del 6% per quanto riguarda i contagi e invece un aumento del 50% per quanto riguarda i morti.