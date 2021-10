Coronavirus, bilancio del 16 ottobre 2021: 2.983 nuovi casi e 14 morti in più

Sono stati pubblicati i dati dell’ultimo bollettino della giornata di sabato 16 ottobre 2021: i numeri dei nuovi casi di Covid-19.

Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell’emergenza Coronavirus aggiornato a sabato 16 ottobre 2021. Si registrano 2.983 nuovi casi, sono 14 invece le vittime.

Bilancio Coronavirus di sabato 16 ottobre 2021, i dati

Il tasso di positività si attesta a 0,6%, il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è 472.535. Le persone guarite/dimesse sono 3.419, calano i posti anche nei reparti ordinari (-74), così come quelli in terapia intensiva (-5). Sono 432 i casi in Lombardia, 398 in Veneto, 340 in Campania, 266 in Sicilia, 240 in Emilia Romagna, 222 nel Lazio e 212 in Toscana.

A seguire 134 in Puglia, 123 in Friuli, 101 nella Provincia Autonoma di Bolzano, 69 in Calabria, 64 in Liguria, 32 in Umbria, 26 in Abruzzo, 23 nelle Marche, 22 in Sardegna e 16 in Basilicata. Pochi casi in Molise (3) e Valle d’Aosta (7).

Bilancio Coronavirus di sabato 16 ottobre 2021, il confronto con la giornata precedente

Sono stati registrati nel bollettino venerdì 15 ottobre 2021 2.732 casi positivi, 42 decessi e 3.533 guarigioni/dimissioni.

Calo invece nei reparti ordinari con 34 posti letto in meno, due in meno nelle terapie intensive. Il tasso di positività si è attestato allo 0,5%, 506.043 i tamponi eseguiti.

Bilancio Coronavirus di sabato 16 ottobre 2021, come procede la campagna vaccinale in Italia

Il ministero della Salute ha aggiornato il report al 16 ottobre 2021 (ore 17) con 87.398.989 somministrazioni su 99.708.087 dosi consegnate: la media nazionale è 87,7%.

Le regioni con la media più alta sono Molise (91,7% con 464.014 su 506.050 consegnate) e Toscana (92,1% con 5.670.142 su 6.156.612). La media più bassa è invece del Lazio (82,9% con 8.534.569 dosi su 10.296.442) e Friuli (84% con 1.705.885 su 2.030.365).