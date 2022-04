Coronavirus, bilancio del 18 aprile 2022: 18.380 casi e 79 morti

Il Ministero della Salute ha diramato il consueto bilancio giornaliero relativo all'evoluzione della situazione pandemica in Italia.

Come avviene oramai di consueto, il Ministero della Salute in accordo con autorità regionali e Istituto Superiore di Sanità ha diffuso il bilancio giornaliero legato all’evoluzione della situazione pandemica in Italia. Stando a quanto emerge i contagiati sono stati 18.380, i decessi 79 e le persone guarite 27.704.

Per ciò che riguarda i ricoveri è stato segnato un +8 in terapia intensiva e un +182 in area medica. Sono stati eseguiti 105.739 tamponi. Sale il tasso di positività che ha raggiunto il 17,4% (+1.8%). Infine le dosi di vaccino finora somministrate in totale sono state 136.381.484.

Coronavirus, il bilancio del 18 aprile 2022: i dati regione per regione

Il primo dato che balza all’occhio è stato la significativa diminuzione dei nuovi casi positivi che è stata però preceduta da un numero basso di tamponi eseguiti.

Scesi anche i decessi rispetto al 17 aprile (-6). Rimane particolarmente alta l’attenzione sul fronte dei ricoveri in aumento sia in area medica che in terapia intensiva.

Guardando ai contagi rilevati a livello regionale emerge che sono diverse le regioni che hanno superato tra i 1500 e 2000 nuovi casi positivi: tra queste sono incluse la Lombardia (+1614), il Veneto (+1.673), la Campania (+1.946) e il Lazio (+1.986).

In Emilia Romagna sono stati rilevati invece +2916 nuovi casi. Dati simili in Sicilia e Puglia dove i nuovi casi positivi hanno fatto segnare rispettivamente +1.355 e +1.368. Le regioni che hanno fatto registrare un numero superiore ai 500 casi sono state il Piemonte (+826), Toscana (+766), Marche (+617), Abruzzo (+574) e Calabria (+759). In Liguria e Umbria sono stati registrati (+453) e (+452) nuovi casi, in Sardegna (+327), Friuli-Venezia Giulia (+171) e Basilicata (+154).

Nelle province autonome di Trento e Bolzano i nuovi casi hanno fatto registrare +107 e + 180, infine in Molise i nuovi casi sono stati +115 e in Valle D’Aosta +21.

Il bollettino vaccinale

Nella mattinata è stato invece diffuso il bollettino giornaliero relativo alle vaccinazioni effettuate domenica 17 aprile. Nelle passate 24 ore sono state somministrate 520 dosi su un totale di 136.381.484. Di queste 73 sono state 1a dose (totale 50.748.374), 37 seconde dosi (totale 46.373.904) e 410 terze dosi (totale 39.165.776).