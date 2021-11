Le previsioni del bilancio dei contagi da coronavirus di sabato 20 novembre 2021 nell'attesa che giunge il bollettino ufficiale.

In attesa del bilancio ufficiale dei contagi diramato dall’ISS e dal Ministero della Salute, sono state rese note le previsioni del numero di positività attese per sabato 20 novembre 2021: sulla base di un campione del 67% si prevede che si conteranno 11.289 nuovi casi e 44 morti in più.