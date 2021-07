Le previsioni dei nuovi contagi di coronavirus rilevati in Italia in data 24 luglio 2021 in attesa del bilancio ufficiale.

Nell’attesa del bilancio ufficiale diffuso dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, analizzando un campione pari al 33,4% è possibile dedurre che i nuovi casi positivi al Covid riscontrati sabato 24 luglio 2021 siano 4.076.

Si tratta di un numero del 20% inferiore a quello del giorno precedente.