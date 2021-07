Secondo le prime previsioni si stima che nella giornata di domenica in Italia verranno raggiunti i 6.237 nuovi contagi da coronavirus.

Secondo le consuete previsioni effettuate sulla base dei primi dati sul bilancio della pandemia di coronavirus nel Paese, si stima che oggi in Italia verranno raggiunti i 7 decessi e i 6.237 contagi di Covid-19; in aumento del 29,9% rispetto al dato di ieri che corrispondeva a 5.140 contagiati.

Intorno alle ore 17, il ministero della Salute pubblicherà su internet la tabella riepilogativa nella quale saranno illustrati i dati dell’emergenza sanitaria regione per regione. Dai dati analizzati finora emerge una situazione stabile in numerose regioni del territorio italiano, il che denota una sostanziale efficacia della campagna vaccinale in atto sul territorio nazionale.