Coronavirus, bilancio del 27 agosto 2021: 7.826 nuovi casi e 45 morti in più

Sono stati pubblicati i dati in merito ai casi di Covid-19 registrati venerdì 27 agosto 2021: il bilancio del ministero della Salute.

Il ministro della Salute, in accordo con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell’emergenza Coronavirus aggiornato a venerdì 27 agosto 2021. I nuovi casi di Covid-19 sono 7.826, le nuove vittime invece sono 45.

Bilancio Coronavirus del 27 agosto 2021, i dati

Il numero di ingressi nei reparti ordinari è aumentato a 4.114 (+55), si registrano più pazienti anche in terapia intensiva che toccano quota 511 (+8). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 265.480, il tasso di positività è invece del 13,56%. Il bollettino di venerdì 27 agosto 2021 certifica anche 6.717 persone guarite/dimesse. I casi totali in Italia sono 4.517.434, le vittime hanno supera le 129mila, i guariti 4.250.314.

La regione con più casi di Covid-19 è la Sicilia (1.681) che è prossima a passare in zona gialla. A seguire ci sono invece Toscana (752), Emilia Romagna (732), Veneto (694), Lombardia (601), Campania (576), Lazio (547), Sardegna (343), Calabria (313) e Puglia (302).

Bilancio Coronavirus del 27 agosto 2021, il confronto con il giorno precedente

Nel bollettino di giovedì 26 agosto 2021 sono stati segnalati 7.221 casi, 43 decessi e 5.839 guariti/dimissioni.

In Italia è stato segnalato un aumento di 36 ricoveri nei reparti ordinari e 4 in terapia intensiva. Il ministero della Salute ha pubblicato la tabella riepilogativa nella quale sono illustrati i dati dell’emergenza sanitaria regione per regione. Sono stati 220.872 i tamponi eseguiti giovedì 26 agosto 2021. Il tasso di positività si è attestato intorno allo 3,3% (+0,2% rispetto alle precedenti 24 ore).

Bilancio Coronavirus del 27 agosto 2021, come procede la campagna vaccinale in Italia

Secondo quanto riportato dai dati diffusi dal ministero della Salute, aggiornato a venerdì 27 agosto 2021 alle ore 6, le somministrazioni totali sono 76.493.946. Ha completato il ciclo vaccinale con doppia dose o monodose il 68,59% della popolazione over 12: sono 37.046.307. Le regioni con la media più alta di dosi somministrate e dosi consegnate sono Lombardia (91,7%) e Molise (91,3%). Nel primo caso 13.517.091 su 14.743.516, nel secondo caso 403.929 su 442.275. Le regioni con la media più bassa sono invece Calabria (84,3%) e Provincia Autonoma di Bolzano (81,6%). La prima ha somministrato 2.243.377 dosi su 2.660.970 consegnate, la seconda 608.086 su 745.363. Intanto la media nazionale è dell’88,8%: 76.493.946 dosi su 86.125.052 consegnate.