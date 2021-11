Coronavirus, bilancio del 30 novembre 2021: 12.764 nuovi casi e 89 morti in più

Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 30 novembre, che sale di 12.764 casi e 89 morti.

Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato a martedì 30 novembre. Rispetto alla giornata precedente, in cui si erano verificati 7.975 contagi, sono stati registrati 12.764 casi positivi, 89decessi e 8.041 guarigioni/dimissioni, che portano il totale complessivo dell’emergenza dall’inizio della pandemia in tutta Italia a 5.028.547 contagi, 133.828 vittime e 4.700.449 guariti.

Si contano +14 terapie intensive e +92 ricoveri.

Coronavirus, il bilancio nazionale oggi

Il ministero della Salute ha pubblicato la tabella riepilogativa nella quale sono illustrati i dati dell’emergenza sanitaria regione per regione. Sono 719.972 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta intorno all’1,8% (-1,1%)

Con 31.334 casi attualmente positivi è ancora la Lombardia la Regione con il più alto numero di contagi.

Seguono il Veneto con 30.849, l’Emilia Romagna 20.812, il Lazio con 19.749 e la Campania con 16.891 attualmente positivi, dove aumentano i contagi di variante Omicron. In Sicilia contano 12.545 casi, in Piemonte 10.460, in Toscana 9.033, in Friuli Venezia Giulia 7.063, nelle Marche 5.050, in Calabria 4.414, in Liguria 4.374, in Abruzzo 4.180, in Puglia 4.116, in Sardegna 2.710, in Umbria 1.626 e in Basilicata 1.046.

Nelle province autonome di Bolzano e Trento si contano rispettivamente 5.222 e 1.686 casi. Il numero più basso di persone attualmente positive si registra in Molise con 434 casi, preceduto dalla Valle D’Aosta con 676.

Al momento, dei 194.270 attualmente positivi, 188.360 si trovano in isolamento domiciliare. 5.227 i pazienti ricoverati con sintomi di vario genere. Sono 683 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un aumento di 14 unità.

Confronto con i dati di ieri

Rispetto alla giornata di lunedì 29 novembre quando si erano registrati 7.975 nuovi casi, 65 vittime e 4.707 guariti, oggi si contano più decessi (89) e crescono i contagi (12.764), a fronte di un netto aumento dei tamponi giornalieri (sono 719.972 quelli processati nelle ultime 24 ore rispetto ai 276.000 segnalati nel bollettino precedente).

Le persone vaccinate in Italia

Stando ai dati disponibili sulla piattaforma ministeriale sono 45.665.711 le persone immunizzate in Italia (cioè che hanno ricevuto la prima e la seconda dose, completando così il ciclo vaccinale, pari all’84,55% della popolazione over 12). Il totale con almeno una dose è di 47.197.158 (pari all’87,39% della popolazione over 12). Infine, il totale dose addizionale/richiamo (booster) è di 6.237.051, cioè il 43,52% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi.

In totale sono state raggiunte le 95.984.088 dosi di vaccino somministrate finora.