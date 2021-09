Il ministero della Salute ha diffuso i dati con il bilancio dei casi di Coronavirus accertati durante la giornata di sabato 4 settembre 2021.

Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell’emergenza Coronavirus aggiornato a sabato 4 settembre 2021. I nuovi casi di Covid-19 sono 6.157, le vittime invece 56, e 6.086 i guariti.

Bilancio Coronavirus sabato 4 settembre 2021, i dati

Il bollettino di oggi, sabato 4 settembre 2021, pubblicato dal ministero della Salute, svela che in Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 6.157 casi di Covid. Si tratta di un leggero calo rispetto alla giornata di ieri, in cui erano stati segnalati 6.735 casi. Dall’inizio della pandemia, i casi positivi nel nostro Paese sono arrivati a 4.566.126.

Le vittime, nell’ultima giornata, sono state 56, per un totale di 129.466 morti dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 331.350 test, con un tasso di positività che ha raggiunto l’1,9%. Gli attualmente positivi, che ora sono 137.039, stanno aumentando (+14). I guariti salgono a 4.299.621 da inizio emergenza (+6.544). Al momento la regione con il maggior numero di contagi giornalieri è la Sicilia, che è l’unica regione italiana in zona gialla.

Bilancio Coronavirus sabato 4 settembre 2021, i casi nelle regioni e i ricoveri

I contagi che sono stati registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sono diventati 4.559.970 in totale. Il bollettino di oggi, sabato 4 settembre 2021, ha segnalato anche l’incremento dei casi in ogni regione italiana. Si registrano 1.200 casi in Sicilia, 545 in Emilia-Romagna, 577 in Lombardia, 645 in Veneto, 491 in Toscana, 404 in Lazio, 455 in Campania, 228 in Puglia, 294 in Calabria, 302 in Piemonte, 173 in Sardegna, 171 nelle Marche, 143 in Liguria, 162 in Friuli-Venezia Giulia, 100 in Umbria, 85 in Abruzzo, 48 in Basilicata, 81 nella provincia autonoma di Bolzano, 39 nella provincia autonoma di Trento, 11 in Molise e 3 in Valle D’Aosta.

I ricoveri risultano in aumento, con anche i posti letto occupati in terapia intensiva stanno aumentando. Il numero totale di pazienti Covid ricoverati in area medica è di 4.204, ovvero 40 in più rispetto a ieri. I posti letto occupati in terapia intensiva sono aumentati di 13 unità in 24 ore, per un totale di 569 ricoverati.

Bilancio Coronavirus sabato 4 settembre 2021, la campagna vaccinale

Secondo l’ultimo aggiornamento dei dati pubblicato dal Ministero della Salute riguardo la campagna vaccinale contro il Coronavirus, in Italia sono state somministrate fino ad oggi 78.798.299 dosi di vaccino anti-Covid. Le persone che hanno ricevuto il vaccino monodose oppure la seconda dose e di conseguenza hanno completato il ciclo vaccinale sono in totale 38.480.497 e corrispondono al 71,25% della popolazione. Le dosi di vaccino somministrate sono state 1.762.544 in Abruzzo, 731.653 in Basilicata, 2302.529 in Calabria, 7.331.045 in Campania, 5.942.466 in Emilia-Romagna, 1.551.164 in Friuli Venezia Giulia, 7.899.095 nel Lazio, 2.028.268 in Liguria, 13.917.734 in Lombardia, 1.969.934 nelle Marche, 420.292 in Molise, 624.562 nella provincia autonoma di Bolzano, 713.587 nella provincia autonoma di Trento, 5.567.493 in Piemonte, 5.463.734 in Puglia, 2.159.920 in Sardegna, 5.803.269 in Sicilia, 4.921.544 in Toscana, 1.181.901 in Umbria, 157.640 in Valle D’Aosta e 6.347.925 in Veneto.