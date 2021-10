Verso le ore 16 è stata diramata la previsione del bilancio nazionale coronavirus di domenica 31 dicembre, basata sui primi dati regionali raccolti.

Come di consueto intorno alle ore 16 è stata diramata la previsione del bilancio nazionale dell’emergenza coronavirus aggiornato a domenica 31 ottobre 2021, calcolata sulla base dei primi dati regionali raccolti. Rispetto alla giornata precedente, in cui si erano verificati 3.023 contagi, la stima per la giornata di oggi è di 4.436 casi positivi e 24 decessi.