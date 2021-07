Coronavirus, Figliuolo: l’obiettivo è tutti a scuola in presenza

Torino, 26 lug. (askanews) – “L’obiettivo finale della campagna vaccinale sul fronte scuola è portare tutti in presenza. Ne va del benessere personale e sociale dei nostri ragazzi. Non possiamo permetterci un altro anno come quello che abbiamo passato”. Così il generale Francesco Paolo Figliuolo a Torino per la presentazione del Piano Scuola Sicura della Regione Piemonte.

“Adesso ci sono i vaccini – ha concluso – il piano sta andando bene, avete visto i dati della Regione Piemonte, a livello nazionale la regione è perfettamente in media su alcuni parametri e anche sopra la media, ma la cosa bella è il lavoro di squadra.

Si lavora con entusiasmo, tutti assieme e nessuno si vuole prendere meriti non suoi”.