Coronavirus, focolaio a Castrocaro tra turisti tedeschi: 12 contagiati

Un nuovo focolaio di Coronavirus è esploso a Castrocaro, questa volta i protagonisti sono un gruppo di turisti tedeschi, dodici persone sono positive

Un nuovo focolaio di Covid-19 in Italia, questa volta è toccato a Castrocaro Terme e Terre del Sole, comune di poco più di seimila abitanti, in provincia di Forlì-Cesena. I protagonisti del contagio sono un gruppo di turisti tedeschi, in vacanza nella nota località, composto da circa novanta persone, ma fortunatamente al momento solo dodici di queste sarebbero risultate positive al tampone.

Focolaio Covid a Castrocaro Terme e Terre Del Sole

Il turismo estivo 2021 del comune di Castrocaro Terme e Terre del Sole è stato messo a dura prova dall’improvviso arrivo (inaspettato) di Covid-19. Un focolaio di Coronavirus ha colpito un nutrito gruppo di turisti tedeschi, composto da circa novanta soggetti nel complesso. La comitiva è stata ospite in alcuni alberghi della città e presso una nota struttura sportiva. Dai tamponi effettuati, al momento sono emersi dodici casi di positività.

Focolaio Covid a Castrocaro Terme e Terre del Sole: le conseguenze

Nella giornata del 14 agosto 2021, il vicesindaco di Castrocaro Terme e Terre del Sole, William Sanzani, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla vicenda e in particolare sui dati del focolaio esploso nel territorio tra i turisti tedeschi, ecco quanto riportato da Il Resto del Carlino:

“Quattro si trovano ora all’hotel Covid di Forlì, altri otto sono minorenni e sono in isolamento nelle strutture ricettive che già li ospitavano. Il resto del gruppo, formato complessivamente da una novantina di persone, in mattinata è partito per la Germania, che raggiungerà senza effettuare soste”.

Per il ritorno in patria degli otto minorenni coinvolti nella vicenda bisognerà attendere l’ok della Prefettura, che in questo momento sta strettamente collaborando con l’Ausl e il servizio di Igiene Pubblica.

Focolaio Covid a Castrocaro Terme e Terre del Sole: chiuso un centro sportivo

In seguito all’emergere della vicenda del focolaio Covid esploso a Castrocaro Terme, tra un gruppo di turisti tedeschi, si è resa necessaria la temporana chiusura di una struttura sportiva che nei giorni scorsi aveva ospitato alcuni dei soggetti rimasti coinvolti.

In particolare si tratta del centro sportivo Derby 2.0, che a scopo precauzionale e su decisione dei gestori dell’attività, ha scelto di chiudere fino alla giornata di lunedì 16 agosto 2021, al fine di effettuare un’adeguata sanificazione degli ambienti e tutelare la clientela del posto.