Coronavirus, Oms: “Uno tsunami di contagi, Omicron causa ricoveri e uccide”

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore dell’Oms, ha fatto il quadro della situazione pandemica mondiale, nel corso del suo intervento al briefing sull’emergenza Covid, che si è tenuto nella giornata del 6 gennaio 2022 a Ginevra, ecco le sue dichiarazioni:

E a queste preoccupanti dichiarazioni ha aggiunto la possibilità che si rischi di avere:

“ Morti inevitabili non solo per il Covid ma anche per altre malattie se i pazienti non possono ricevere cure tempestive “.

Il Direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato anche della variante Omicron e della sua pericolosità, ecco cosa ha dichiarato a riguardo:

“Anche se Omicron sembra essere meno grave rispetto alla Delta, specialmente nei vaccinati, non significa che possa essere categorizzata come lieve”.

E a queste affermazioni ha aggiunto:

Nel corso del briefing sull’emergenza Covid, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha parlato anche dei vaccini anti-Covid e ancora una volta ne ha ribadito l’importanza:

“I vaccini di prima generazione potrebbero non fermare tutte le infezioni e i contagi, ma rimangono molto efficaci per ridurre i ricoveri e i decessi provocati da questo virus”.

Il Direttore dell’Oms ha poi spiegato che è necessario lavorare sodo per cercare di distribuire nella maniera più equa possibile le dosi di siero anti-Covid tra i vari Paesi del Mondo e sull’attuale squilibrio ha aggiunto:

“Al ritmo attuale di vaccinazioni, 109 paesi non centreranno l’obiettivo di completare il ciclo vaccinale per il 70% della popolazione entro luglio 2022. La sintesi di questo squilibrio è tutta qui: alcuni paesi procedono verso la vaccinazione dei propri cittadini per la quarta volta, mentre altre nazioni non hanno nemmeno le dosi sufficienti per vaccinare regolarmente gli operatori sanitari e i soggetti più a rischio“.