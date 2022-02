Coronavirus, quanto durerà lo stato di emergenza?

Stato di emergenza: forse sappiamo il periodo del ritorno alla normalità.

Lo stato di emergenza potrebbe terminare presto. Nulla di sicuro, ma le normative ci suggeriscono che si andrà verso tale direzione. Tutto iniziò il 30 gennaio 2020 dopo la segnalazione in Cina di una strana patologia, una nuova “polmonite” sviluppatasi a Wuhan e che poi si sarebbe estesa a livello mondiale.

Un’epidemia, che presto sarebbe divenuta pandemia e che sarebbe stata conosciuta come Covid-19, la piaga che sta caratterizzando l’inizio degli anni ’20 del 2000.

Il 31 gennaio 2020 in Italia scattò ufficialmente lo stato di emergenza. In seguito vennero attuate le prime misure cautelari per arginare il contagio su territorio nazionale.

Quanto può durare lo stato di emergenza?

Lo stato di emergenza può durare al massimo due anni. Durante questo periodo è possibile attivare norme speciali in deroga alle leggi. Lo stato di emergenza termine ufficialmente il prossimo 31 marzo e, come informa Quifinanza.it, se il governo decidesse di prorogarlo bisognerebbe varare un nuovo decreto e sarebbe necessario, dunque, un passaggio parlamentare.

Cosa dice la Gazzetta ufficiale?

La Gazzetta ufficiale, riguardo alla proroga dello stato di emergenza, afferma che “la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non puo’ superare i 12 mesi, ed e’ prorogabile per non piu’ di ulteriori 12 mesi”. A confermare la non proproga dello stato di emergenza è stato Pierpaolo Sileri. Il sottosegretario alla Salute ha specificato: “La circolazione del virus sarà più limitata, pian piano toglieremo le mascherine prima all’aperto e successivamente al chiuso e andrà poi rimodulato il Green Pass e la campagna vaccinale, sulla base della reale esigenza sanitaria”.