Corpo a pera: la dieta ideale per la prova costume

Anche chi ha un corpo a pera tende ad ingrassare ed è per questo che è importante seguire la dieta giusta per superare la prova costume a pieni voti.

Il corpo a pera ha caratteristiche specifiche, ma anche chi ha questo fisico tende ad ingrassare. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, la dieta ideale per chi ha un corpo a pera, affinché superare, come tutti, la prova costume con il massimo dei voti.

Corpo a pera

Il corpo a pera è caratterizzato dai fianchi che sono più larghi rispetto al busto e alle spalle, la vita si presenta più definita, le braccia e le spalle proporzionalmente sottili, i fianchi, le cosce e le gambe, probabilmente, più pieni. Chi ha un corpo a pera e tende ad ingrassare, l’accumulo di grasso si colloca sotto l’ombelico, sulle cosce e sui fianchi.

Mantenere un peso forma ottimale è una priorità assoluta che dovrebbe accomunare ogni essere umano sulla terra, uomo o donna che sia, non solo per una ragione estetica, ma anche per una ragione di benessere psicofisico. L’aumento di peso può portare a sovrappeso e obesità e l’obesità, a sua volta, si associa a patologie importanti, che potrebbero non comparire mai qualora si prestasse maggiore attenzione a quello che si mangia e a come si mangia.

Corpo a pera: consigli

Se il vostro è un corpo a pera, ma tendente ad ingrassare, come tutti, è fondamentale seguire una dieta che vi aiuti a perdere peso, seguita poi da una dieta di mantenimento, che vi aiuti a stabilizzare e mantenere nel tempo il peso forma ottimale.

La stagione attuale ci offre una moltitudine di alimenti, freschi e genuini, grazie ai quali perdere peso e restare in forma, senza troppi sforzi, che poi dovrebbe essere l’obiettivo di ogni dieta. In realtà, il termine dieta, in questo contesto, è generico. Nell’utilizzarlo, infatti, si fa riferimento ad un insieme di abitudini alimentari che non danno importanza alla quantità e alle calorie degli alimenti, bensì alla qualità.

La frutta e la verdura sono alimenti perfetti per chi ha un fisico a pera. Questi, infatti, aiutano a perdere peso, ma anche a disintossicare e depurare l’organismo, poiché stimolano la diuresi, aiutano a restare idratati, a contrastare la ritenzione idrica e l’invecchiamento cellulare e a combattere il caldo. Data la stagione estiva, poi, vi consigliamo un consumo regolare di legumi, sotto forma di insalata, che vi aiuteranno a restare in forma e a mantenervi leggeri.

