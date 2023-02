Corpo carbonizzato nel pavese: 3 arresti, due sono fratelli

Quello che era apparso subito come un giallo nella Lombardia di gennaio sembrerebbe essere stato risolto: per il corpo carbonizzato trovato nel pavese sono stati effettuati 3 arresti, due sono fratelli.

Da quanto si apprende alla base dei fermi pare ci siano state le indagini che avevano permesso di accertare come sul caso fosse avvenuta una spedizione punitiva familiare messa in atto contro la vittima.

Corpo carbonizzato nel pavese: 3 arresti

Ma cosa sarebbe successo? Il dato storico è quello che riporta l’Ansa, per il quale i carabinieri di Pavia hanno arrestato due fratelli e il compagno di una loro sorella. Per loro c’è una pesantissima accusa di aver ucciso un egiziano di 44 anni i cui resti furono trovati carbonizzati in un’auto in una zona boschiva a Morsella di Pavia il 14 gennaio.

E il movente? Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nucleo investigativo e della Procura operante la vittima aveva avuto una figlia con un’altra sorella dei due arrestati.

Agguato calibro 9 lo scorso 11 gennaio

Ma c’è un’altra informazione: è quella per cui l’omicidio a colpi di pistola calibro 9 e di fucile da caccia era legato “a dinamiche familiari”. Da quanto si apprende in queste ore gli arrestati avrebbero teso un “vero e proprio agguato” alla vittima.

La Procura ha spiegato che esiste uno storico accertato e che l’omicidio sarebbe avvenuto la sera dell’11 gennaio.