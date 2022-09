Corrado Formigli contro la Meloni: “Votata solo da 7,3 milioni”

Corrado Formigli contro la Meloni: "Sarà lei con ogni probabilità la prima premier donna, ma è stata votata solo da 7,3 milioni, perciò rispetti le critiche"

Corrado Formigli va dritto contro Giorgia Meloni e precisa: “Votata solo da 7,3 milioni”. Il conduttore è stato molto duro in quella che ha definito “la prima puntata dell’era Meloni” di Piazzapulita su La7. Ecco come ha esordito Formigli: “Sarà lei con ogni probabilità la prima premier donna“.

E ancora: “Questo significa che il Partito democratico si limita alle parole e non ai fatti, quote rosa e poi…”. Poi Formigli si è rivolto direttamente alla leader di Fratelli d’Italia: “Questo significa anche che va al governo un partito che ha ancora la Fiamma“.

Corrado Formigli contro la Meloni

A quel punto i numeri con cui Formigli ha motivato il suo esordio: “La Meloni è stata votata da 7,3 milioni su 46 milioni di italiani, quindi abbia rispetto per chi la critica“.

La linea polemica di Piazzapulita contro la Meloni e Fdi è stata stigmatizzata da un articolo di Libero.

Le parole di Guido Crosetto sul programma

Articolo che ricorda come “Guido Crosetto” fosse addirittura intervenuto su Twitter: “Molta gente guarda PiazzaPulita per vedere quali nuovi traguardi di faziosità e pregiudizio riesce a raggiungere e non rimane delusa perché puntata dopo puntata, segna nuovi record mondiali. Qual è l’obiettivo? Alimentare la rabbia per ottenere violenza contro Giorgia Meloni?“.