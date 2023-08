Una donna di origine cinese ma residente in Italia è stata bloccata dalla Guardia di Finanza. A seguito di un controllo, effettuato a Scandicci (Firenze) su una corriera partita da Catania e diretto ad Aosta, la Guardia di Finanza ha scoperto nelle valigie della donna oltre un milione di euro in contanti. L’origine del denaro, per ora, non è ancora chiara.

Un milione di euro in valigia sulla corriera: scatta la denuncia dalla Finanza

Il fermo risale a qualche giorno fa ma è trapelato solo oggi. La scoperta è merito dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, guidata dal fiuto del Labrador Elio, nel corso di un’operazione a Scandicci. I finanziari hanno bloccato la donna che, in stato di agitazione, non ha fornito spiegazioni soddisfacenti, venendo così denunciata per riciclaggio e ricettazione.

Nelle due valigie sequestrate nel corso di controlli della Finanza c’erano banconote da 50, 20 e 10 euro per un totale di oltre un milione di euro. Il denaro era stato nascosto, per essere celato ad un controllo superficiale. Al momento, sono in corso delle indagini per rintracciare l’origine di questo denaro. La donna denunciata è partita in autobus da Catania con l’obiettivo di raggiungere Aosta. Non è chiaro, però, se questa sarebbe stata la meta finale del suo viaggio.