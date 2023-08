È successo a La Spezia dove un corriere è morto dopo aver consegnato un pacco durante il suo turno di lavoro: si ipotizza che il decesso sia stato causato da un colpo di calore.

Corriere morto a La Spezia forse per un colpo di calore

La vittima era un operatore della Sda di La Spezia che è stato stroncato da un malore improvviso subito dopo aver consegnato un pacco in un appartamento. Il corriere si è accasciato sulle scale del condominio e si è spento. A riferire la drammatica notizia è stata Uil Trasporti che ha sottolineato che la tragedia è avvenuto alle 13:30 di lunedì 14 agosto, stando a quanto riportato sul palmare in dotazione all’impiegato.

Al momento, l’ipotesi più plausibile è che l’uomo sia stato ucciso da un colpo di caldo in considerazione delle elevate temperature che nelle ultime ore stanno mettendo a dura prova l’intera Liguria.

La società datrice di lavoro che opera per conto di Sda ha già asserito di essere pronta a supportare la famiglia della vittima.

La nota di Uil Trasporti

“Negli ultimi anni, il settore delle consegne a domicilio è esploso, i tempi sono frenetici e non tengono conto del benessere dei lavoratori. I committenti sono sempre alla ricerca di maggiore produttività del personale, non tenendo in considerazione il fattore umano, l’età, le condizioni meteorologiche e del caldo intenso. Occorre intervenire prima che sia troppo tardi, riducendo gli orari di lavoro e i carichi del personale, poiché non è possibile sopportare per molti anni i ritmi ai quali sono sottoposti i corrieri”. Lo ha detto Giovanni Ciaccio, segretario ligure di Uil Trasporti.

La dona diramata dal Uil Trasporti, infine, si chiude nel seguente modo: “Uiltrasporti è al fianco dei lavoratori delle spedizioni che operano in condizioni estreme con carichi di lavoro e condizioni meteorologiche impossibili. A Genova è stato firmato di recente un protocollo sul ‘calore’ con la Prefettura: occorre che questo accordo venga recepito in toto in tutta la Liguria. Non possiamo più accettare che il profitto e la produttività richiesta dai committenti, si realizzino sulle spalle dei lavoratori del settore”.