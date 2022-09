Corriere sbranato e ucciso dai cani, padrone condannato a 9 mesi di carcere

Corriere sbranato e ucciso dai cani: il proprietario è stato condannato per omicidio colposo a 9 anni di carcere

Il Tribunale di Siracusa ha condannato Antonino Rocca a 9 mesi di reclusione e risarcimento del danno per omicidio colposo. La vicenda risale al giugno del 2018 quando Agatino Zuccaro, corriere di 56 anni si è recato nella proprietà del signor Rocca in contrada Pagliarello, nel territorio di Portopalo, per consegnare un plico ma è stato aggredito a morte dai cani del proprietario.

Antonino Rocca dovrà trascorrere 9 mesi in carcere e adempire alla richiesta di risarcimento avanzata dalle parti civili della vittima (moglie, tre figli e sette fratelli) di circa 2 milioni e 768 mila euro.

Corriere sbranato dai cani, la vicenda

Dalle indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa, il dramma si sarebbe consumato nella giornata del 2 giugno 2018 quando il corriere, arrivato da Catania, si sarebbe introdotto nella proprietà per consegnare un pacco.

Una volta sceso dal camioncino della ditta Sda, avrebbe cercato i proprietari dell’abitazione per consegnare il plico. Si sarebbe addentrato nella struttura finendo per incontrare i tre cani di razza corso che lo hanno accerchiato e aggredito. Al momento dell’aggressione la vittima era sola e le sue richieste di aiuto sono state inutili.

Dopo alcune ore, il destinatario della consegna ha notato il mezzo del corriere parcheggiato di fronte all’abitazione con l’abitacolo aperto.

Sono stati allertati i carabinieri che hanno iniziato le ricerche dell’uomo.

All’inizio della ricerca era stato ipotizzato un malore ma il corpo dell’uomo è stato ritrovato senza vita diverso tempo dopo vicino ad un casolare a ridosso di un albero, lontano dal suo mezzo.

Il corpo riportava ferite ovunque specialmente su braccia e gambe. L’autopsia ha poi confermato che la causa della morte di Zuccaro fu provocata dall’aggressione dei tre cani.