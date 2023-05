Corruzione: 12 arresti a Ostia, coinvolti funzionari pubblici e imprenditori**

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Arresti per corruzione a Ostia. Personale della sezione di polizia giudiziaria della Polizia Locale ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare per 12 persone a Ostia: due in carcere a Regina Coeli e dieci agli arresti domiciliari. L’ordinanza e’ stata d...

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Arresti per corruzione a Ostia. Personale della sezione di polizia giudiziaria della Polizia Locale ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare per 12 persone a Ostia: due in carcere a Regina Coeli e dieci agli arresti domiciliari. L’ordinanza e’ stata disposta dal gip di Roma dopo l’inchiesta coordinata dal pool per i reati contro la Pubblica Amministrazione della Procura di Roma .

Le indagini, condotte anche attraverso intercettazioni, telefoniche e ambientali, hanno messo in luce numerosi episodi di corruzione che hanno coinvolto funzionari pubblici, liberi professionisti e imprenditori. Numerose le accuse per gli indagati. Oltre all’esecuzione delle misure cautelari, oltre 100 poliziotti locali stanno ancora eseguendo numerose perquisizioni e sequestri.