Con l’accusa di peculato e corruzione è stata arrestata Daniela Lo Verde, preside antimafia della scuola Falcone nel quartiere Zen di Palermo

Chi è Daniela Lo Verde

Daniela Lo Verde, dirigente scolastica della scuola intitolata al Giudice Falcone, nel quartiere Zen di Palermo, era considerata una delle più note esponenti dell’antimafia palermitana. Tanto da aver ricevuto nel 2020 il titolo Cavaliere al merito della Repubblica “per l’impegno dimostrato durante la pandemia”.

Le accuse

Ora, la dirigente è stata arrestata dai carabinieri nell’ambito di una indagine coordinata dai pm della Procura Europea Gery Ferarra e Amelia Luise con le accuse di peculato e corruzione. Nel registro degli indagati sono finiti anche docenti e collaboratori della donna.

Nei numerosi mesi di indagine – partita dalla segnalazione di un’insegnante – la Procura europea avrebbe accertato la gestione irregolare di fondi di spesa pubblici dell’Unione, stanziati per diversi progetti scolastici. A supporto dell’indagine, video e intercettazioni che già circolano sui vari media nazionali.

Il commento di Maria Falcone

“L’indagine che ha portato oggi all’arresto di Daniele Lo Verde mi addolora profondamente e non solo perché i fatti che stanno emergendo sono un insulto alla memoria di mio fratello Giovanni” ha affermato Maria Falcone – ” Conosco bene quella scuola da prima che la dirigesse Lo Verde e l’ho sempre considerata un presidio fondamentale in un quartiere come lo Zen attanagliato da tante criticità, con una presenza criminale notevolissima e una dispersione scolastica tra le più alte d’Italia” .