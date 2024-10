Corruzione: decreto, 'tangente di 846mila euro a due funzionari Anas'

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - L'assegnazione di quattro appalti finiti nel mirino della procura di Milano che ha indagato nove persone, tra loro anche funzionari ed ex funzionari Anas, nasconderebbero presunte tangenti che solo per l'appalto della strada statale 340 Regina - variante della ...

Milano, 3 ott. (Adnkronos) – L'assegnazione di quattro appalti finiti nel mirino della procura di Milano che ha indagato nove persone, tra loro anche funzionari ed ex funzionari Anas, nasconderebbero presunte tangenti che solo per l'appalto della strada statale 340 Regina – variante della Tremezzina – sfiorano gli 846 mila euro. L'appalto della statale che scorre lungo il lago di Como era stato vinto dal 'Consorzio Stabile Sis società consortile per azioni' per poco più di 388 milioni di euro e avrebbe permesso, dal 2018 al 2021, a Eutimio Mucilli, dipendente Anas (società estranea all'indagine) dal 1989, "una cifra complessiva di 360.074,72 euro" e a Stefano Liani responsabile di Anas – struttura territoriale Toscana con ufficio a Firenze – "una cifra complessiva di 485.896 euro", di cui 70mila sarebbe finiti al fratello Luigi, anche lui indagato, amministratore unico di Lavori e Costruzioni srl.