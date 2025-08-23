Corruzione in Costa Rica: il presidente Chaves Robles sotto accusa

Il presidente costaricano, Rodrigo Chaves Robles, si trova attualmente al centro di un’inchiesta che potrebbe cambiare il corso della storia del suo governo. Infatti, è il primo presidente in carica nella storia del Costa Rica a dover testimoniare davanti a una commissione legislativa. Le accuse di corruzione che lo coinvolgono e la possibilità di un processo penale rendono la situazione particolarmente delicata.

Ma cosa significa tutto questo per il futuro della politica costaricana?

Dettagli dell’inchiesta

Venerdì scorso, una commissione di tre membri ha tenuto un’udienza per decidere se mantenere l’immunità di Chaves Robles. La rimozione dell’immunità potrebbe aprire la strada a un processo, basato su accuse che lo vedono coinvolto nell’uso di fondi pubblici per corrompere un alleato. Il presidente ha categoricamente negato tali accuse, sostenendo che i suoi avversari stiano cercando di rovesciare il suo governo attraverso un uso distorto della giustizia. “Quello che stiamo vivendo ha conseguenze storiche,” ha dichiarato Chaves Robles, evidenziando l’importanza di questa battaglia legale. Ha anche esortato i suoi sostenitori a non lasciarsi ingannare da quello che ha definito “un ridicolo complotto giudiziario” per screditarlo. Ma quanto è solido il suo sostegno popolare in questo momento critico?

Le accuse contro Chaves Robles

Le accuse specifiche nei confronti di Chaves Robles sono gravi: si parla di un obbligo imposto a un associato di prelevare 32.000 dollari da un contratto con una banca di sviluppo centroamericana, per poi utilizzare quel denaro per pagare un ex consigliere presidenziale. La banca ha già condotto un’indagine interna, e i risultati sono stati consegnati al procuratore generale del Costa Rica. Tra i testimoni a carico ci sono anche l’ex ministro della comunicazione del presidente e un imprenditore locale. “Non ho mai ordinato la consegna di denaro a nessuno,” ha ribadito Chaves Robles, mentre il suo legale ha sottolineato che le accuse non soddisfano i requisiti minimi per revocare l’immunità presidenziale. Ma il percorso verso un eventuale processo si preannuncia complesso: la legislatura deve ottenere una supermaggioranza, un compito tutt’altro che semplice. Quali potrebbero essere le ripercussioni di questo processo sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni?

Contesto politico e futuro

Rodrigo Chaves Robles, economista conservatore e già ministro delle finanze, è emerso come un candidato inaspettato alle elezioni presidenziali del 2022. Le accuse di corruzione non sono una novità per lui; ha già affrontato critiche per presunta violazione delle leggi sul finanziamento delle campagne e accuse di molestie sessuali durante il suo periodo alla Banca Mondiale. Attualmente, non può candidarsi per un secondo mandato nel 2026, a causa delle leggi costaricane che vietano i mandati consecutivi. Le prossime elezioni presidenziali in Costa Rica sono fissate per il 1° febbraio, con il mandato di Chaves Robles che scadrà a maggio. La situazione attuale genera incertezze sul futuro politico del presidente, mentre il paese osserva attentamente gli sviluppi di questa inchiesta, che potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta nella politica nazionale. Quale sarà il destino di Chaves Robles e come risponderà il popolo costaricano a questo momento di crisi?