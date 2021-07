Corruzione: Montante legge in aula mail Cicero 'Sei un grande uomo che lotta contro la mafia'**

Caltanissetta, 13 lug. (Adnkronos) – Una mail, datata 2015, in cui l'ex amico ed ex Presidente dell'Irsap Alfonso Cicero, ringrazia Antonello Montante per il suo impegno contro la mafia. A leggerla in aula è lo stesso Montante, oggi imputato nel processo d'appello per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, nel corso del controesame della parte civile.

Cicero oggi è uno dei maggiori accusatori dell'ex presidente degli industriali siciliani. Nella mail Cicero lodava Montante e gli diceva di essere "un grande uomo" che "lottava contro la mafia e di uomini come Madonia e Di Francesco".