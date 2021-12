Corruzione: Montante, 'maggiore Gdf non mi chiese assunzione di un familiare'

Caltanissetta, 3 dic. (Adnkronos) – "Il maggiore Orfanello della Guardia di Finanza non mi ha mai chiesto l'assunzione di un familiare, non me lo ha nemmeno mai accennato". A dirlo, proseguendo il controesame, davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta, è Antonello Montante, l'ex Presidente degli industriali siciliani sotto processo per corruzione.

Ha poi aggiunto: "Non ho mai mangiato da solo con il maggiore Orfanello". Nei giorni scorsi l'ex assessore regionale siciliano Marco Venturi deponendo nel processo ordinario sul 'Sistema Montante' disse: "So che la compagna del maggiore Ettore Orfanello, in precedenza alle dipendenze di un supermercato di Caltanissetta di Massimo Romano, venne assunta dallo stesso Romano al Confidi di Caltanissetta".