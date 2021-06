Caltanissetta, 11 giu.(Adnkronos) – "Io non ho fatto dossieraggio. Io scrivevo tutto perché la mia paura era quella di non ricordare. Voi giornalisti quando volete raccontare la verità lo fate bene. Quando non volete non lo fate". Lo ha detto Antonello Montante arrivando all'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta dove oggi si farà interrogare nel processo che lo vede imputato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione .