Corruzione: Montante, 'soddisfatto, ho ricostruito mia azione legalitaria in tutto il paese'

Caltanissetta, 14 lug. (Adnkronos) – "Sono soddisfatto di queste udienze dedicate al mio interrogatorio. Ho cercato di ricostruire tutti questi fatti che mi hanno visto protagonista, con i miei colleghi, negli ultimi 15 anni, in un'azione legalitaria per il paese, non solo nel territorio nisseno".

Lo ha detto Antonello Montante, l'ex presidente degli industriali siciliani alla fine dell'udienza dedicata al suo interrogatorio nel processo che lo vede imputato per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione.