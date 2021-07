Caltanissetta, 14 lug. (Adnkronos) – Il processo ad Antonello Montante, l'ex presidente degli industriali siciliani imputato per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, di ferma per la pausa estiva e riprenderà il prossimo 6 settembre. Alla ripresa Montante sarà ancora sentito in aula, davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta presieduta da Andreina Occhipinti, come è accaduto nelle ultime 5 udienze.

L'udienza successiva sarà il primo ottobre.