Corruzione: Tajani, 'lavoriamo in sinergia nel governo e in Europa'

(Adnkronos) – Il tema della lotta alla corruzione è di assoluta attualità in tutto il mondo. E il governo vuole agire con determinazione. Intendiamo lavorare in sinergia, col ministero dell'Interno e della Giustizia, nell’unità di intenti per perseguire gli obiettivi più importanti in questa lotta". Lo ha detto Antonio Tajani al convegno “La diplomazia Giuridica al servizio della Pace e della Sicurezza Internazionale: l’impegno dell’Italia nel contrasto alla corruzione”, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia, in occasione della Giornata Internazionale contro la Corruzione.

"La prima cosa da fare – prosegue Tajani – è 'parlare' di corruzione e di onestà, come diceva Borsellino. Parte tutto dalla cultura, se ne deve parlare in famiglia e a scuola. Il primo requisito di ogni persona è essere onesta, è una battaglia culturale da combattere, parallela a quella contro la burocrazia. Ridurla significa mettere il potenziale corruttore e il corrotto nella condizione di non agire. L’Europa chiede impegno nella lotta alla corruzione. Noi facciamo parte dell'Unione Europea, a cui crediamo.

Lavoriamo in questo senso, alla Farnesina e in ogni ambasciata italiana nel mondo che collabora assieme al paese ospitante lnella lotta alla corruzione, anche portando la nostra esperienza, che ci è invidiata all’estero e che può essere d’aiuto".

"C'è un gruppo di 80-90 finanzieri che lavorano per contrastare la corruzione – ha precisato il ministro degli Esteri – all’interno della Farnesina e nelle ambasciate. C’è un’interconnessione forte della corruzione a livello globale e vogliamo rafforzare la nostra azione, vogliamo collaborare con l’Ocse in questo senso.

Vogliamo consolidare e rafforzare la nostra azione all'interno dell’Unione Europea, assieme agli altri paesi. La regola è la stessa ma va utilizzata a livello internazionale, Africa e Asia sono i contenenti dove intendiamo lavorare di più per mettere a disposizione la nostra esperienza".