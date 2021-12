Corsa al Qurinale: potrebbe essere Ilaria Capua il successore di Mattarella? L’ipotesi di Conte

Il nome di Ilaria Capua sarebbe stato attribuito a quello di Conte che potrebbe proporla per la corsa al Quirinale.

La corsa al Quirinale si sta facendo sempre più serrata, eppure a pochi mesi dall’insediamento del nuovo capo dello Stato i giochi appaiono più aperti che mai. Sono diversi i nomi dei papabili candidati al Colle tra cui anche quelli di diverse donne.

Tra questi ci sarebbe anche quello della virologa di fama internazionale Ilaria Capua. Stando a quanto a rende noto Affaritaliani in un articolo datato 11 dicembre, il nome dell’esperta potrebbe essere proposto, nientemeno che dal capo politico del Movimento 5 Stelle ed ex premier Giuseppe Conte.

Ilaria Capua Quirinale, perché potrebbe diventare il prossimo presidente della Repubblica?

Sempre stando a quanto scrive Affaritaliani, sarebbero diverse le caratteristiche che potrebbero rendere papabile il nome di Ilaria Capua in vista delle elezioni del prossimo capo dello Stato.

Il primo elemento individuato sarebbe la caratura, non solo a livello a professionale, ma anche internazionale.

Non andrebbe dimenticata inoltre la sua, seppur breve, esperienza da parlamentare, esperienza questa che giunse al termine nel 2016 quando venne coinvolta in un’inchiesta, poi archiviata, durante la quale è stata accusata di aver fondato un’organizzazione che trafficava virus e sfruttava illecitamente i brevetti per lo sviluppo di vaccini contro l’aviaria. Come è noto Ilaria Capua si è poi trasferita in Florida, infine arriviamo ai giorni nostri quando il contributo dell’esperta è stato rilevante per ciò che riguarda l’informazione sull’andamento dell’emergenza sanitaria, anche e soprattutto attraverso diverse ospitate in tv.

Ilaria Capua Quirinale, Conte: “Vedrei bene una donna”

Nel frattempo il capo politico pentastellato Conte, in un suo intervento a “L’aria che tira” ha affermato che come prossimo capo dello stato potrebbe appunto vedere una donna: “Vedrei bene una donna al Quirinale e in testa ho un profilo di cui poter esser tutti orgogliosi”.

Ilaria Capua Quirinale, gli altri nomi ipotizzati

Oltre a Ilaria quali sono gli altri nomi inclusi nella cosiddetta “quota rosa” finora ipotizzata in vista delle elezioni al Colle? Tra quelli presi in considerazione e inseriti nel lungo elenco delle ipotesi, sarebbero presenti quello di Emma Bonino o ancora o quello dell’attuale ministra della giustizia Marta Cartabia.

Altro nome che sarebbe comparso nel “totonomi” vi sarebbe anche quello di Paola Severino. Non vanno infine dimenticati anche quello di Liliana Segre o ancora Rosy Bindi e Anna Finocchiaro.