Corsa all’Eliseo: i candidati sui calzini di una azienda di Lille

Roma, 1 apr. (askanews) – Chi la spunterà nelle vendite? I calzini con Emmanuel Macron presidente in carica o quelli di un altro candidato per l’Eliseo? L’idea è venuta a Chaussettes et Compagnies, azienda che fabbrica calze a Lille nel nord della Francia. E i calzettini elettorali hanno le facce dei candidati alle presidenziali: oltre a Macron ci sono dunque la socialista Anne Hidalgo, il leader della sinistra Jean Luc Mélenchon, il verde Yannick Jadot, la neogollista Valérie Pecrasse e i candidati della destra, Marine Le Pen e lo xenofobo Eric Zemmour.

Il fondatore di Chaussettes et Compagnies, Maxime Lemersre, racconta che l’idea gli è venuta ascoltando due signore in autobus parlare della campagna elettorale. Una diceva: “non mi interessa, Dio li fa e poi li accoppia”.

“Ci sono tre candidati che si distinguono, un trio in testa: Eirc Zemmour è il primo nelle vendite con il 29% seguito da vicino da Emmanuel Macron, seguito da Melenchon. Macron ha circa il 24% e Melenchon intorno al 21” dice Lemesrse.

“Proponiamo alla gente di divertirsi un po’ con la cosa pubblica, interessarsi in maniera diversa, mi sembra che la gente ne abbia bisogno. Ce lo dicono in tanti, ci telefonano e dicono grazie perché ci fate ridere un po’ in questo momento, è una buona cosa”