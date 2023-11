Corsa contro il tempo per salvare gli operai intrappolati nel tunnel

Silkyara, 28 nov. (askanews) – Le squadre di soccorso indiane che stanno scavando da oltre due settimane in una galleria stradale crollata mentre era in costruzione a Silkyara, sono a soli cinque metri dal raggiungere 41 uomini intrappolati in un tunnel. Finora tutti i tentativi di scavare un tunnel parallelo per liberarli falliti.

Bisogna fare presto perchè sulla zona sta per arrivare una forte perturbazione che porterà piogge intense, il che non fa che complicare la situazione.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, gli operai bloccati sotto terra da 17 giorni stanno bene e ricevono cibo, acqua, luce, ossigeno e medicinali attraverso un tubo.