Corsa Eliseo, Eric Zemmour: amo la Francia che si alza presto

Roma, 1 apr. (askanews) – A dieci giorni dal primo turno delle presidenziali francesi, non perde le speranze il più eccentrico dei sette candidati; Eric Zemmour, polemista, giornalista, dichiaramente anti immigrazione e portatore di un messaggio di estrema destra, era in visita fra i banchi della macelleria del mercato parigino all’ingrosso di Rungis, dove ha spiegato di amare “la Francia che si alza presto e non quella degli assistiti”.

“Sono venuto a Rungis a vedere la Francia che si alza presto, gli artigiani, i lavoratori dell’alba, perché è la Francia che io difendo, la Francia che amo, lontana sia dalla Francia degli assistiti, sia dalla Francia dei profittatori” ha detto Zemmour

“E’ questa la storia di Francia.

Se la storia di Francia si ferma, come si fermerà se continua questa immigrazione, beh tutto questo non ci sarà più E se non si capisce questo…”

“Credo che i sondaggi non corrispondano più alla realtà oggi. Si vede benissimo Credo ci sia un voto nascosto, i sondaggisti non lo registrano, non capiscono cosa succede perché ci sarà un’astensione molto più forte del solito Quindi alla gente dico non vi fidate dei sondaggi, non vogliono dire niente”.