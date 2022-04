Corsa Eliseo, Hidalgo a elettori di sinistra: “non votate Macron”

Roma, 4 apr. (askanews) – “Non fatevi tentare da Emmanuel Macron, tornate alla vostra famiglia”. La candidata socialista alle presidenziali francesi Anne Hidalgo lancia un appello agli elettori di sinistra aprendo l’ultima settimana di campagna elettorale prima del voto: il primo turno sarà il 10 aprile.

“Se avete idee di sinistra, se vi preoccupate del sociale, della giustizia, di solidarietà ed ecologia dovete saperlo, ma lo sapete già, Emmanuel Macron a voi non pensa neppure, l’avete visto all’opera per 5 anni”

La sindaca di Parigi si rivolge così a tutti coloro che sono tentati soprattutto in questi tempi di pandemia e guerra dalla stabilità.

Secondo i sondaggi in effetti Macron è in vantaggio.

E i militanti socialisti sperano in effetti in un sussulto unitario del popolo di sinistra.

“Io ci credo” dice la sedicenne Cléopatre Menga, “sento un’onda di solidarietà dietro a Anne Hidalgo”

“Sono qui per questo nonostante i sondaggi che non possiamo ignorare” dice Cyril Toche, professore. “Speriamo in una ripresa, e abbiamo il rimpianto di una campagna che finisce troppo presto perché le idee di Hidalgo meriterebbero più spazio, è mancato il tempo e naturalmente il contesto ha complicato le cose”.