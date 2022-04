Corsa Eliseo, Marine Le Pen: posso vincere queste elezioni

Roma, 8 apr. (askanews) – Marine Le Pen in visita a un mercato a Perpignan nei Pirenei Orientali a due giorni dal primo turno delle elezioni presidenziali per uno scampolo di campagna assicura che non solo arriverà al secondo turno ma che pensa di potere vincere.

“No, non ho le vertigini, ho i piedi ben piantati in terra e preparo questa vittoria, perché ovviamente è la vittoria che voglio. Non per me ma per i francesi, per la Francia” ha detto Le Pen.

“Sono molto modesta di fronte a queste elezioni. I francesi voteranno, e noi ci inchineremo ovviamente al loro voto. Quindi penso, naturalmente non soltato che sarò al secondo turno, ma che posso vincere queste elezioni presidenziali. Ma sono i francesi e adecidere e decideranno domenica sera”.