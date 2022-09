Milano, 5 set. (askanews) – Corsa, torello e sorrisi. C’è un clima disteso alla Continassa a Torino dove la Juventus si è allenata prima della partenza per Parigi dove domani alle 21 comincerà l’avventura Champions contro i campioni del Psg. Si è rivisto Pogba per una sessione individuale, si è visto anche Di Maria, ma l’ex di turno non è stato convocato per la trasferta in Francia.