Corsica, funerali di Yvan Colonna: parla l’amica Christine Flori

Roma, 25 mar. (askanews) – L’indipendentista corso Yvan Colonna viene sepolto in Corsica nel suo paese di Cargese. Ucciso nel carcere di Arles da un altro detenuto, un fondamentalista, Colonna stava scontando l’ergastolo comminatogli per l’omicidio nel 1998 del prefetto francese sull’isola, Claude Erignac, un delitto compiuto al colmo della tensione indipendentista con Parigi.

La gente del villaggio e della Corsica intera lo piange.

Christine Flori, amica del padre di Colonna, da dieci anni andava a visitare l’indipendentista in carcere:

“La tristezza viene certamente per la condanna che ha subito, più che dall’allontanamento dalla sua terra, perché speravamo tutti che l’avrebbe ritrovata la sua terra ma non in queste condizioni disgustose” dice.

“Le mie visite in carcere sono diventate subito visite a un amico perché ho trovato un uomo magnifico, leale, sincero, che si interessava a molte cose, e quindi ho continuato ad andare per amicizia”.

“Lo Stato fa delle promesse ma stupisce che siano fatte alla fine della legislatura in un periodo in cui ci saranno le elezioni. Però il segnale è forte ed è lo Stato che darà una risposta, lo Stato che saprà se la pacificazione può regnare sull’isola.

Non sono i corsi ed è riduttivo farne una faccenda dei corsi” ha concluso.