Corte internazionale Giustizia: Israele consenta aiuti Unrwa a Gaza

Milano, 22 ott. (askanews) – La Corte Internazionale di Giustizia, in un parere consultivo, ha dichiarato che Israele è legalmente obbligato a consentire alla controversa agenzia UNRWA di fornire aiuti e servizi umanitari a Gaza. La sentenza, non vincolante, arriva in risposta alla legislazione israeliana dello scorso anno, che ha fortemente limitato le operazioni dell’organizzazione.

“La Corte ritiene che Israele abbia l’obbligo di accettare e facilitare i programmi di soccorso forniti dalle Nazioni Unite e dalle sue entità, tra cui l’Unrwa”, ha dichiarato il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia Yuji Iwasawa, aggiungendo che Israele deve soddisfare “i bisogni primari” della popolazione di Gaza.