Corte Ue contro Fifa e Uefa: la Superlega è legittima

Milano, 21 dic. (askanews) – La Corte di Giustizia Europea si è espressa contro la Fifa e la Uefa, stabilendo che la Superlega è legittima e che le regole che ad oggi subordinano qualsiasi nuovo progetto calcistico alla loro approvazione sono invece illegali.

“Abuso di posizione dominante”, secondo la Corte. “Le norme FIFA e UEFA sull’approvazione preventiva di competizioni calcistiche, come la Superlega, sono contrarie al diritto dell’Unione europea e sono contrarie al diritto della concorrenza e alla libera prestazione dei servizi” recita la sentenza. La Corte ha anche precisato “Ciò non significa che una competizione come il progetto della Super League debba necessariamente essere approvata.

“Abbiamo ottenuto il diritto di competere. Il monopolio UEFA è finito. Il calcio è libero” ha commentato la società che sponsorizza e promuove la creazione della Superlega, mentre la Uefa ha sottolineato che “la sentenza non implica l’approvazione o la convalida della cosiddetta ‘super league'”.